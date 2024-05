Flamme olympique. La liste complète de tous les relayeurs dévoilée dans le Calvados

La liste a été dévoilée ce mardi 28 mai. Arrière-petit-fils du vétéran français Léon Gautier, Maxime Wille sera le premier à porter la flamme olympique dans le Calvados, sur la plage d'Omaha Beach. Il transmettra le flambeau à Pénélope Leprévost, capitaine du relais collectif d'équitation, composé entre autres de l'humoriste Nicolas Canteloup. Ancien bénévole à la Croix-Rouge et expérimenté dans les sports de plein air et d'endurance, Jérémy Desfrenne portera quant à lui la flamme olympique à Colleville-sur-Mer.

Lisieux et Cabourg

A Lisieux, le passionné d'escalade Adrien Franceschi soulèvera la flamme, avant de la transmettre à Karine Legallois. L'ancienne professeure d'équitation, qui a été victime d'un accident de moto, participe régulièrement aux événements sportifs locaux en tant que bénévole, à l'image du Marathon de la Liberté. De leur côté, le sauveteur en mer Lucas Delaunay et le Lituanien Juris Peagle ont été sélectionnés pour porter la flamme à Cabourg, tout comme Marie-Christine Nguer, figure sénégalaise de l'athlétisme. Arrivée en France en 1989, elle est entre autres devenue championne de France du 100 mètres et du 200 mètres ainsi que championne d'Europe du 60 mètres en salle.

Honfleur et Bayeux

La scientifique Svetlana Mintova-Lazarova, directrice de recherche au CNRS, portera la flamme à Honfleur. Une belle récompense pour ses recherches en lien avec la lutte contre le réchauffement climatique, qui ont déjà été bien distinguées. La cycliste éthiopienne de 27 ans réfugiée en France, Eyeru Gebru, portera quant à elle la flamme à Bayeux. Un "symbole fort" selon le Département, car la ville accueillera la délégation olympique des réfugiés. Candide Pagnier, qui propose régulièrement des activités sportives telles que la randonnée, le catamaran ou encore le char à voile pour les habitants du hameau de Bras (ville d'Ifs), aura elle aussi le plaisir de porter la flamme à Bayeux.

Falaise

Charline Pouillet, qui a multiplié les défis sportifs avec son frère pour faire connaître la maladie de Huntington dont est atteint son père, portera la flamme à Falaise avant de la donner, comme un symbole, à son papa Olivier. C'est Lucile Razet, athlète déficiente visuelle médaillée d'argent au 400 mètres lors des championnats de France 2023, qui prendra le relais.

Hérouville et Caen

A Hérouville-Saint-Clair, le membre du Caen Volley Ball et de l'équipe de France de volleyball assis, Benjamin Lacroix-Desmazes, figure sur la liste des relayeurs. A Caen, le jeune Younès Hichami, qui mène des actions pour défendre les droits et devoirs des personnes en situation de handicap, sera le premier à porter le flambeau.

• Lire aussi. Flamme olympique. Circulation, stationnement, où la voir… ? Tout savoir de son passage à Caen jeudi

Après une vie consacrée au sport et à l'athlétisme, Martial Fesselier portera lui aussi la flamme à Caen. L'ancien licencié au Caen Athletic Club (à l'époque Stade Malherbe Athlétisme), qui a participé 4 fois aux Jeux olympiques de 1984 à 1996, recevra la flamme de la part du judoka David Kandelaki, et la transmettra à la caennaise Flavie Renouard, championne d'Europe espoir du 3 000 mètres steeple.

Maëlyn Michel, licenciée au Caen Calvados Haltérophilie Musculation et championne de France junior en 2022 et 2023 dans sa catégorie, sera également de la partie, tout comme l'artiste de rue SoLiCe, qui a d'ailleurs décoré la façade de la préfecture du Calvados pour l'occasion. En fin de parcours, le skipper normand Thimoté Polet et le responsable de la biscuiterie Les Sablés d'Asnelles, Jean-François Otter, porteront eux aussi le fameux flambeau.

Pour le moment, le nom de la personne qui allumera la vasque devant l'hôtel de ville de Caen reste inconnu. Le suspens reste entier…