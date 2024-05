Caen. Flamme olympique : un beau programme pour son passage

La flamme olympique sillonnera les rues de Caen jeudi 30 mai. Les relayeurs partiront de la maison départementale des Sports d'Hérouville-Saint-Clair pour arriver à l'Abbaye aux Hommes. De nombreuses activités sont prévues pour l'occasion, à commencer par l'ouverture des villages olympiques et sportifs à 15h30 sur l'esplanade de l'hôtel de ville et place Saint-Sauveur. De 16h à 17h30, toujours devant l'hôtel de ville, le breakdance et le basket acrobatique seront à l'honneur avec le SNT Crew et les Barjots Dunkers. Des activités sportives seront mises en place dès 18h.

Sur la place Saint-Sauveur, trois concerts gratuits auront lieu de 16h à 18h. La flamme olympique traversera la place à 19h15 avant d'arriver sur l'esplanade de l'hôtel de ville à 19h30. Les festivités se poursuivront jusqu'à 22h30. A la Pierre Heuzé, un défilé intergénérationnel partira depuis la place Champlain à 16h30. De 17h à 19h, le groupe Le School of Rock se produira en concert à l'espace Victor Vinde.