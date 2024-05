Flamme olympique. Circulation, stationnement, où la voir… ? Tout savoir de son passage à Caen jeudi

C'est l'événement de la semaine : la flamme olympique entre en Normandie ce jeudi 30 mai, en faisant d'abord le tour du Calvados. De nombreuses villes sont traversées, avec en point d'orgue un parcours reliant la Maison départementale des sports à Hérouville-Saint-Clair jusqu'à l'esplanade de l'Abbaye aux Hommes, à Caen. Pour tout savoir des conditions de circulation ou de stationnement durant ce jour si particulier, c'est ici.

Quelles règles ?

A partir de midi précisément, il est strictement interdit de stationner sur le parcours emprunté à Caen. Les voitures pourraient être enlevées par la fourrière. Place Saint-Sauveur, place Louis Gouillard, boulevard Bertrand ou encore place Saint-Etienne-le-Vieux, le stationnement est également interdit, de 7h jusqu'à minuit, tout comme la circulation. Concernant les autres parties du parcours, des déviations seront mises en place. Pendant une durée de trente minutes, les rues seront progressivement fermées à la circulation pour permettre le passage de la flamme.

Le parcours en détail, et son village

La flamme s'en va de la Maison départementale des sports à 17h30 précisément, pour ensuite rejoindre le stade Henry-Prestavoine, toujours à Hérouville-Saint-Clair. C'est à 17h55 qu'elle entre à Caen, depuis le quartier de la Pierre Heuzé. A 18h30, elle se trouve au niveau de l'Abbaye aux Dames, siège de la Région Normandie, traversant ainsi le parc d'Ornano.

A 19h, la flamme arrive sur la place Courtonne, prend la direction du port et revient ensuite depuis l'avenue du Six Juin, à 19h20. L'occasion ensuite d'emprunter la rue Saint-Pierre, de passer par la place Saint-Sauveur et de rejoindre enfin l'esplanade de l'Abbaye aux Hommes, à 19h40. C'est ici que le chaudron sera allumé par le dernier relayeur de la flamme dans le département.

Comme dans le quartier de la Pierre Heuzé, sur la place Saint-Sauveur, un village sera installé, dans lequel de nombreuses activités seront à retrouver. Pour l'occasion, Tendance Ouest y installe un plateau, pour une émission spéciale célébrant l'arrivée de cette flamme dans la région. A noter aussi qu'à partir de 14h, des centaines de jeunes s'élanceront pour les Foulées de la Liberté, direction le stade Hélitas.

Perturbation aussi pour les transports en commun

Côté tramway, plusieurs stations ne seront pas desservies pendant la journée, notamment entre 18h et 20h. La ligne T1 circulera entre les stations Ifs Jean Vilar et Caen Presqu'île, puis entre Hérouville-Saint-Clair et Caen Château Quatrans. La ligne T2 fonctionnera entre les stations Caen Campus 2 et Caen Château Quatrans. La ligne T3 fonctionnera entre les stations Fleury-sur-Orne Hauts de l'Orne et Caen Presqu'île. Le réseau de bus, pour sa partie circulant en plein centre-ville, sera lui aussi dévié.

Une navette plus fréquente

La navette, elle, circule bien… et même plus régulièrement ! Elle part de 16h30 à 21h30 depuis le Palais des sports ce jeudi, avec une fréquence de passage de 6 minutes. Elle dessert les parkings du Palais et du Parc Expo, direction l'hôtel de ville.

