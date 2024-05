Paris 2024. Parcours, animations... Le passage de la flamme à Bayeux en détail

De 15h25 à 16h20 jeudi 30 mai, ce sera jour de fête dans les rues de Bayeux ! A l'occasion du passage de la flamme olympique dans la cité bajocasse, la Ville a prévu de nombreuses animations tout au long d'un parcours de 3,7km. Fresque Lego, cavaliers, spectacles de chant, breakdance, exposition photo… Le programme s'annonce riche en passant par les lieux emblématiques tels que la place de la Liberté, la place Sainte-Patrice et une fin en apothéose au stade Henry-Jeanne. Environ 1 700 enfants seront réunis pour une cérémonie d'ouverture fictive et la découverte de disciplines sportives. Toutes les générations seront impliquées. A titre d'exemple, des personnes âgées vont aussi se mettre dans la peau de pom-pom girls tout au long du parcours, grâce au CLIC de Bayeux. Ces animations impliquent par ailleurs des difficultés de circulation et de stationnement dès le mercredi 29 mai. "Le stationnement sera interdit sur l'ensemble du parcours de la flamme et quelques rues adjacentes", prévient Arnaud Tanquerel, maire adjoint aux sports.

Arnaud Tanquerel : "le stationnement sera interdit sur le parcours" Impossible de lire le son.

"Accueillir la flamme olympique est comparable à l'accueil d'une étape du Tour de France en termes de sécurité, de sûreté mais aussi d'élan populaire", poursuit l'élu. Pour la première fois pour un événement sportif à Bayeux, 150 agents de la collectivité sont mobilisés. Pour découvrir les zones interdites à la circulation et au stationnement, rendez-vous ici.