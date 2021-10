Bayeux. Le Fantastique s'empare de Bayeux ce week-end pour les 33e médiévales

Comme chaque été, les médiévales reviennent animer les rues du centre-ville de Bayeux (Calvados). Du vendredi 5 au dimanche 7 juillet 2019, le public retrouvera spectacles de rue, concerts et animations. Cette année, le thème fédérateur est le Fantastique, pour le plus grand plaisir des fans de Game of Thrones.

Parade fantasmagorique

La grande parade, qui s'élancera le vendredi à 22h30 de la place Saint-Patrice, sera animée par la compagnie Quidams. Ce collectif d'artistes de rue impressionnera le public avec de gigantesques chevaux fantasmagoriques, faits de lumière et d'air. Avec plus de 500 participants, danseurs et saltimbanques, la parade sera également rythmée par les souffleurs de rêve de la Compagnie Cielo. Ce spectacle déambulatoire sur échasses ravira les âmes romantiques et gothiques.

La soirée de samedi sera marquée par le concert de la Horde, un groupe folk-médiéval à l'énergie communicative. Un salon du livre médiéval aura également lieu avec de nombreux grimoires à découvrir. Place de Gaulle, un campement médiéval fera revivre cette époque en mêlant histoire et imaginaire. Le public y trouvera même des dresseurs de dragons ! Enfin, un marché médiéval s'installera aux abords de la cathédrale.

Du 5 au 7 juillet. Animations gratuites. Programme détaille sur : lesmedievales.bayeux.fr