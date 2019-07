Les médiévales de Clères en Renaissance pour les 100 ans du parc

Instaurées en 2013, les Médiévales de Clères (Seine-Maritime) sont en Renaissance cette année pour célébrer le 100e anniversaire du parc de Clères. C'est l'occasion de s'offrir un voyage dans le temps en famille. Frédéric Peltier, co-organisateur de l'évènement aux côtés d'Anne Dijon, responsable du parc de Clères, et de Nathalie Thierry, maire de la ville, nous en parle :

Pourquoi avoir choisi ce créneau temporel pour cette nouvelle édition des Médiévales de Clères ?

Frédéric Peltier : "Nous avons souhaité évoquer le début de l'époque Renaissance pour faire écho au château de Clères, qui a été construit au XVIe. Pour l'occasion, nous avons imaginé une véritable mise en scène inspirée par l'histoire des lieux. Georges IV baron de Clères inaugure son nouveau château, en compagnie de son épouse Anne de Brézé. Pour célébrer la fin des travaux, les nombreux artisans qui ont été impliqués dans le projet sont conviés. Le public assiste à une grande cérémonie d'ouverture, mais aussi à des scènes de vie. Un défilé de costumes Renaissance viendra aussi enrichir notre programmation et notre traditionnel bal et banquet seront adaptés à la thématique. On pourra goûter en particulier des plats Renaissance, comme du porcelet rôti ou de la croustade de fruits rouges en dessert. Il y aura aussi la possibilité de participer à une quête équestre : une randonnée chasse aux trésors sur les terres du Seigneur de Clères."

Les Médiévales s'étendent en ville et dans le parc de Clères, quelles sont les différentes activités proposées sur chacun des sites ?

"Le marché médiéval en ville est gratuit, mais l'accès au parc de Clères et aux herbages du seigneur est payant. Cependant, nous proposons une réduction pour les visiteurs qui viennent costumés (gratuit pour les enfants, 5€ en costume ou 7€) et chaque année beaucoup de visiteurs jouent le jeu : quasi-tout le village est costumé, ce qui contribue tout à fait à l'ambiance du festival ! Sur les terres du seigneur sont accueillis les artisans : vitraillistes, forgerons, fabricants d'enseignes, sabotiers, tonneliers, vanniers, mais aussi des spectacles de fauconnerie et des tournois d'archerie. Dans le centre-ville le public peut découvrir les stands des 45 exposants où sont en vente des produits locaux et artisanaux, mais il assistera aussi à des spectacles déambulatoires de musique traditionnelle animés par les groupes Passetemps et gaillardises, Gambuzinos ou encore la Carité de Guingamor. Il peut aussi participer gratuitement au bal du samedi soir et à la procession au flambeau."

Comment le festival a-t-il évolué ?

"La première édition du festival les Médiévales de Clères a vu le jour en 2013. C'est un festival que nous organisons tous les deux ans et, en quelques années, il a pris une toute nouvelle ampleur. C'est le foyer de la culture dont je suis le représentant qui est à l'initiative de cet évènement auquel s'est greffé pour la 2e édition le parc de Clères puis la municipalité à l'occasion de la 3e édition. Le festival s'organise selon deux angles : le théâtre de rue et l'artisanat ! Aujourd'hui soutenu par la Région, il s'étoffe encore et accueille tout un village d'artisans pour des démonstrations publiques tout au long du week-end et les animations sont de plus en plus diversifiées et nombreuses."

Les 6 et 7 juillet 2019 en centre-ville (Gratuit) et dans le parc du château de Clères (0/5/7€). parcdecleres.net

