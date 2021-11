Médiéval. Normannia : un salon pour voyager dans le temps

Le Parc expo accueille un vaste salon dédié au monde médiéval le week-end du 9 et 10 février. Le co-organisateur de l'évènement Jimmy Blin, aux côtés de la présidente de la Fédération Française Médiévale Michèle Jourdren, nous dévoile le programme alléchant de ce rendez-vous des amoureux du Moyen-Âge :

Comment cet évènement a-t-il vu le jour ?

"C'est la fédération française médiévale qui est à l'origine du projet. Régulièrement sollicité par des municipalités en Normandie pour animer des fêtes patronales comme celle d'Auffay ou de Cerisy la forêt, la Fédération a choisi de créer un évènement de plus grande ampleur il y a trois ans au Parc expo après avoir participé plusieurs années consécutives à la foire expo. Ces animations avaient remporté beaucoup de succès : nous avons réalisé que le public était vraiment demandeur. En 2017 la première édition a rassemblé 5 000 visiteurs mais nos entrées ont doublé lors de la deuxième édition. Nous espérons au moins 10 000 spectateurs cette année. Ce salon médiéval fantastique qui inclut aussi des univers steampunk et héroïc fantasy est unique en France de par sa diversité. D'autres salons plus spécialisés existent mais nous tenons aussi à nous démarquer en ouvrant ce salon à d'autres univers."

Comment sont sélectionnés les exposants et les animations ?

"Nous donnons priorité aux associations et aux artisans qui font déjà partie de la Fédération. Ce sont des troupes de reconstitutions, des artisans des comédiens et des musiciens ayant tous des démarches de qualité ce qui assure le rayonnement de notre manifestation. Pour ce qui est des objets artisanaux, nous privilégions bien sûr les artisans aux revendeurs et nous offrons même l'emplacement aux artisans qui s'engagent à faire des démonstrations pour que la manifestation soit plus vivante. On peut donc voir des artisans pratiquer le travail du bois, le repoussage du cuir, la gravure, l'enluminure. Le spectacle vivant est également au cœur de la manifestation. Il y aura des combats à l'épée, du lancer de hache, du Béhourd (full contact médiéval en armure). Nous misons aussi sur la participation de troupes locales et régionales. Bien sûr l'espace d'exposition est entièrement décoré pour l'occasion et des campements seront installés dans les halls. Parmi les éléments de décors nous aurons la chance de présenter pour la première fois un Faering : un bateau viking destiné au transport de petites marchandises. La musique n'est pas en reste. Des groupes jouent en permanence mais le samedi soir nous aurons aussi un concert exceptionnel avec trois groupes de musique ancienne orientale, scandinave ou celtique."

Quelle est la thématique choisie ?

"Nous n'avions pas choisi de thème pour les éditions précédentes même si les Vikings étaient très présents sur le salon car ils sont bien sûr les ancêtres des Normands. Cette fois, afin d'annoncer l'Armada, nous avons choisi pour sujet principal les pirates. C'est un thème fédérateur qui plaît à tous nos publics, passionnés ou curieux. Nous incitons nos visiteurs à venir costumés pour favoriser la convivialité, un tarif réduit leur est proposé s'ils le sont, et il est n'est pas difficile de se faire un déguisement de pirate. C'est un véritable plus qui contribue à la bonne ambiance du salon et chaque année, beaucoup jouent le jeu ! Les pirates seront donc présents partout sur le salon : on pourra même assister à des combats de flibustiers !

Que peut-on se procurer sur place ?

"On peut acheter de l'hypocras - le vin médiéval aux épices - ou de l'hydromel mais aussi toutes sortes d'accessoires de qualité : des armures, des cottes de mailles, des armes forgées ou des épées de bois, des bijoux en ailes de fée de Brocéliande mais aussi des fées momifiées sous globe. Ce sont des produits très spécifiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Pour ce qui est des plaisirs de bouches on peut, bien entendu, manger sur place. De nombreux stands proposent des mets médiévaux mais nous avons aussi des espaces de restauration plus traditionnels ainsi qu'un restaurant japonais avec un décor dans l'esprit du Japon médiéval et un resto vegan."

Pratique. Samedi 9, de 10 heures à 22 heures et dimanche 10 février de 10 heures à 18 heures au Parc expo à Rouen. 3 à 7€. federation-francaise-medievale.fr