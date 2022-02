Idées. L'ère du doute aux rendez-vous de la cervelle

Pour ce 4e rendez-vous de la saison, lundi 29 avril 2019, les rendez-vous de la cervelle abordent l'ère du doute scientifique en présence de la philosophe et historienne des sciences Bernadette Bensaude-Vincent et du fidèle "Plaisantateur" Fred Tousch. Fabienne Quéméneur, instigatrice des rendez-vous de la cervelle, nous parle de ses choix :

Le thème fédérateur des six rendez-vous de la saison est "le doute", pourquoi ?

"Chaque année nous définissons un fil rouge. Les six rendez-vous de la saison nous permettent par ce biais d'aborder des sujets très différents et de marier de nombreuses disciplines en particulier issues des sciences humaines. Lors du précédent rendez-vous nous avions par exemple traité des croyances de l'extrême et de la question du Djihad mais le dernier rendez-vous de la saison donnera la parole à un anthropologue spécialiste du rire : un sujet beaucoup moins sérieux."

Quel est le thème de ce nouveau Lundi de la cervelle ?

"La question du doute s'applique pour ce nouveau rendez-vous aux sciences et dans ce nouveau rendez-vous on tentera de définir dans quelle mesure la science et le doute cohabitent et se nourrissent. C'est en écoutant une émission d'Étienne Klein sur le thème du doute en science que j'ai eu l'idée de solliciter Bernadette Bensaude-Vincent, une spécialiste du sujet. Son double cursus de philosophe et d'historienne des sciences lui permet de replacer cette réflexion dans un contexte historique mais aussi de s'offrir une vision plus globale et de se permettre une mise en abyme. Cette penseuse participe pour la première fois aux rendez-vous de la cervelle."

Sur quels critères sélectionnez-vous vos conférenciers ?

"À part Sylvain Petit qui nous est fidèle depuis plusieurs saisons et à qui nous passons commande régulièrement pour des conférences thématiques, nous renouvelons constamment nos intervenants. Ce sont tous des spécialistes. Le challenge c'est de trouver des personnes qui aient des connaissances très pointues mais aussi des facultés oratoires car ces sujets doivent être rendus accessibles. Or la plupart ont déjà publié et le fait qu'ils soient auteur assure une totale imprégnation du sujet et une meilleure faculté à synthétiser leur pensée et à transmettre leur savoir. C'est toujours beaucoup de travail pour réussir à fédérer ces penseurs à notre projet d'université populaire. Heureusement aujourd'hui les rendez-vous de la cervelle commencent à jouir d'une belle aura car de grands penseurs y participent régulièrement."

Qui sont les autres intervenants ?

"Ce sont des soirées chorales. Il y a un invité phare : un spécialiste dont les propos sont contrebalancés par les clowneries de notre animateur Fred Tousch, mais c'est un projet véritablement collectif. Chaque soirée des rendez-vous de la cervelle est le fruit d'un échange. Le décor est imaginé par Fabrice Deperrois et les plastiqueurs et cette scénographie deviennent de plus en plus une performative et puis il y a aussi des interventions décalées de Loucero sur l'écologie et le climat ainsi que des gourmandises créées par nos deux cuisiniers/artistes chaque fois en fonction du thème de la soirée !"

Lundi 29 avril 2019 à 19h30 à l'ECFM de Canteleu. Gratuit. Tél. 02 32 08 13 90

