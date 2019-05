Parc Ornavik : la future église du village en construction

Il suffit de passer le grand portail en bois pour être totalement immergé dans l'univers médiéval d'Ornavik. Ce parc historique, situé au nord de Caen (Calvados) à Hérouville-Saint-Clair, plonge le visiteur dans la Normandie des Xe et XIe siècles. Après avoir construit des fermes, une loge pour les tailleurs de pierre et un abri pour les charpentiers, c'est une église qui est en construction. Placée au centre du village, l'édifice devrait voir le jour d'ici trois ans.

Des techniques ancestrales

Si le chantier prend du temps, c'est parce que les matériaux et méthodes utilisés seront les mêmes qu'à l'époque. "Une centaine de bénévoles se charge de la construction, en apprenant les techniques d'un tailleur de pierre et d'un charpentier professionnels. Ils se transmettent ensuite leur savoir-faire", détaille Christian Sébire, président et fondateur du parc. L'église de 80 m2 sera construite en pierres de Caen, assemblées avec de la chaux, et le toit sera fait de bardeaux (sorte de tuiles de bois). "L'utilisation des techniques ancestrales est essentielle" pour le fondateur. "C'est une manière d'être crédible face aux visiteurs. Il faut qu'ils se sentent en immersion totale et cela passe par la construction comme elle se faisait à l'époque".

Le dessin de la future église d'Ornavik. - Parc Ornavik

Inspiré de fouilles archéologiques

Si le parc Ornavik est avant tout un endroit "d'échange avec de nombreuses animations", comme le rappelle Pascale Crochemore, directrice, "ce n'est pas un parc d'attractions" ajoute Christian Sébire. "Toutes nos constructions, comme l'église, sont inspirées de fouilles archéologiques. Les plans sont ensuite validés par un conseil scientifique."

La future église s'inspire donc d'un bâtiment médiéval qui était situé sur le village de Saint-Martin de Trainecourt, découvert il y a plus de 35 ans à Mondeville. Elle sera financée en partie par de nombreux mécènes, dont une centaine d'entreprises et des collectivités.

Pour le fondateur des lieux, Ornavik est bien plus qu'un parc. "Il y a toute la partie immergée de l'iceberg. Toutes les personnes qui participent à la construction de cette belle aventure."

