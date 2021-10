Bayeux. "Les passeurs d'encre": le premier festival du livre généraliste à Bayeux

Pour Jean Delange, président de l'association "Bayeux à la page" (Calvados), c'était un "challenge intéressant que de lancer un salon du livre généraliste à Bayeux", ville qui s'enorgueillit déjà de la présence du Festival du livre médiéval et du Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre. Pour "Les passeurs d'encre", ce seront près d'une cinquantaine d'acteurs du monde du livre, écrivains, auteurs, illustrateurs, éditeurs et libraires, qui seront présents les 22 et 23 avril 2017.

Des activités autour du texte

Durant ces deux jours, les rencontres avec les auteurs seront nombreuses entre interviews et dédicaces. Mais le festival se distingue également par sa volonté de rassembler diverses activités autour des écritures : "il y a des activités "autres", explique Jean Delange, du théâtre, des expositions, des jeux, des activités où le texte est important." L'association a également tenu à donner une place toute particulière aux livres adaptés pour les personnes dyslexiques ou déficientes visuelles.

A l'image de la pluralité des expressions littéraires et artistiques des "Passeurs d'encre", un concert viendra clôturer le festival: Miss Paramount, artiste du Bessin, entrelacera ainsi chansons, poésie, notes et mots.

Pratique. Les samedi 22 et dimanche 23 avril à partir de 10 heures à la Comète, Bayeux. Gratuit. Tél. 06 81 39 66 04

