Bayeux. Esprit créateur(s) : le dressing des évêques revisité

Les villes de Bayeux (Calvados) et de Lisieux accueillent l'exposition exceptionnelle " Esprit Créateur(s) : le dressing des évêques revisité". C'est l'histoire d'une inspiration mutuelle, entre le sacré et le profane, en matière de mode. Cette histoire s'étend de l'Antiquité au XXIème siècle.

Chasuble ou robe de soirée

Le parallèle entre haute couture et religion est à découvrir au cœur de cette exposition, hors du commun dans le Calvados. Chanel, Schiaparelli, Balenciaga, McQueen… le public est invité à rencontrer des œuvres des plus grands couturiers. L'exposition apporte également un éclairage sur les métiers d'art des maisons de couture, avec des savoir-faire spécifiques.

L'exposition a été imaginée par la conservation des Antiquités et Objets d'art du Département du Calvados. Celui-ci donne rendez-vous à l'hôtel du Doyen à Bayeux jusqu'au 16 septembre et Musée d'Art et d'Histoire à Lisieux jusqu'au 14 octobre.

Pratique. Jusqu'au 16 septembre 2018 à Bayeux (Hôtel du Doyen), et jusqu'au 14 octobre 2018 à Lisieux (Musée d'art et d'histoire). Gratuit