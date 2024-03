Caen. Stationnement, collecte des déchets… Tout savoir sur le carnaval étudiant

Lorsque le carnaval étudiant de Caen s'élance, c'est presque toute la ville qui s'arrête. A J-7 de l'événement, qui a lieu jeudi 28 mars, voici toutes les informations pratiques à retenir.

Stationnement et circulation

N'oubliez pas vos voitures ! Chaque année, la fourrière embarque des dizaines de véhicules des étourdis. Il faudra déplacer votre voiture avant 6h du matin sur l'ensemble du parcours et les rues jouxtant ou débouchant sur ce parcours. Le stationnement reste interdit jusqu'à 18h sur la partie Nord du parcours, 20h sur la partie médiane et 2h du matin sur la partie Sud. Soyez vigilants, des panneaux préciseront les rues concernées.

• Lire aussi. Le carnaval étudiant de Caen a trouvé 113 bénévoles

Côté circulation, des perturbations sont à prévoir dès 12h. Aucune voiture ne pourra circuler sur l'ensemble du parcours. La portion du centre-ville (université, place de la Mare, Fossés Saint-Julien…) sera rétablie progressivement dès le début de la soirée. La partie vers le Parc des Expositions et le Boulevard Yves Guillou restera possiblement fermée jusqu'à 2 heures du matin.

Du côté des transports en commun, le réseau Twisto sera perturbé toute la journée. La navette du centre-ville ne circulera pas. Le réseau bus sera dévié de 12h à la fin du service.

Collecte des déchets

Les habitants sont invités à ne pas sortir leurs poubelles jeudi 28 mars. La collecte des ordures ménagères sera reportée au vendredi matin à partir de 6h dans les rues suivantes : places Fontette, Saint-Sauveur et Guillouard, rues Ecuyère, Bertauld et Guillaume le Conquérant et Boulevard Bertrand. Elle aura lieu dès 14h dans les rues suivantes : avenue Albert Sorel, promenade du Fort, avenue de l'Hippodrome et rues Fred-Scamaroni, Grusse, Jean de la Varende et du Carel.

• Lire aussi. Le CBC propose un before du Carnaval

Quant aux déchets verts, ils seront collectés dès 14 heures le vendredi après-midi.

Objets interdits

Il y a le bon sens. Et puis la loi. Le port, le transport et l'usage de pétards ou tout autre artifice de divertissements est interdit le jour J. Pour ceux qui souhaitaient se déguiser en policier ou militaire, oubliez l'idée. C'est fortement déconseillé.

Attention à vos affaires !

Chaque année, de nombreux objets sont trouvés sur le parcours du carnaval. Il est conseillé d'emporter avec soi le strict nécessaire. Le bureau des objets trouvés, situé dans les locaux de la police municipale (hôtel de ville), organise une journée d'accueil dédiée aux étudiants le lendemain du carnaval, vendredi 29 mars à partir de 9h.

En cas de perte, un formulaire en ligne est disponible. Pour ceux qui ont perdu leur téléphone portable, la restitution ne se fera qu'auprès des propriétaires capables de le déverrouiller ou de le décrire. "Seuls les objets 'de valeur' ou de 'première importance' seront redistribués", précise la Ville.