Sport. Les Foulées de Bayeux fêtent leur 40e édition

Dimanche 24 mars se déroulera la 40e édition des Foulées de Bayeux. Des milliers de coureurs sont attendus pour les circuits de 5 et 10km, mais surtout pour le semi-marathon.

Les départs de toutes les courses se feront sur la Place Saint-Patrice, mais attention, cette année, les courses changent d'heure. Les horaires du matin ont été avancés. Les années précédentes, les premières courses partaient à 11h. Pour cette 40e édition, le 5km partira à 9h. Il sera suivi du 10km à 9h30, puis du 7km rando à 10h45. La première course jeunes, le Circuit des Bambins, partira à 11h, alors que le départ des autres courses jeunes sera donné à 11h53. Enfin, le semi-marathon partira à 12h15 et clora cette journée de courses. Pour ceux qui hésitent encore, il sera toujours possible de s'inscrire pour les courses 20 minutes avant le départ.

C'est également sur la Place Saint-Patrice que se dérouleront de nombreuses animations. Le Stade athlétique bayeusain proposera, quant à lui, restauration et buvette.

Pour s'inscrire et retrouver toutes les informations de l'évènement, rendez-vous sur leur site internet.

Thomas Bracqbien, organisateur de la course, nous détaille le programme complet :

