Le Havre. Médaillé aux Jeux Olympiques 1988 à Séoul, le sous-préfet Gilles Quénéhervé raconte ses souvenirs

Vous ne le saviez sûrement pas mais Gilles Quénéhervé a un passé d'athlète de très haut niveau. Le sous-préfet du Havre était à Séoul, en 1988, et à Barcelone, en 1992, pour les Jeux Olympiques. Et il est même reparti de Corée avec une médaille de bronze en relais 4 x 100m.

Quels souvenirs gardez-vous des JO ?

"J'ai participé aux Jeux de 1988 à Séoul (Corée du Sud) et de 1992 à Barcelone (Espagne). Séoul, c'est un souvenir exceptionnel car on a décroché une médaille, le graal pour tout athlète ! Cela crée des liens pour la vie."

Vous vous sentiez loin de la maison ?

"Il a fallu passer par l'Alaska car on ne pouvait pas survoler ce qui était encore l'URSS, une épopée ! Nous n'étions pas dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui, avec le besoin du portable, des réseaux sociaux… C'était vraiment la découverte d'une autre culture. Quand vous êtes athlète, toutes les portes s'ouvrent et le contact est facile avec la population. Les conditions de sécurité étaient moins drastiques qu'aujourd'hui, mais j'espère que l'accueil des Français sera aussi formidable que celui que j'ai pu connaître."

Vous avez fréquenté de grands athlètes ?

"1988 c'est l'année Ben Johnson (sprinter confondu pour dopage, N.D.L.R.), j'ai couru contre l'Américain Carl Lewis… Mais ce qui me reste c'est surtout les différences de morphologie, au self, où vous croisiez les grands judokas et basketteurs à côté des petites gymnastes… Elles se faisaient retirer les trois quarts de leur plateau-repas, et nous, on arrivait derrière avec des plateaux bien chargés ! Nous étions tous dans une recherche de performance, mais chacun avec ses contraintes."

Et l'ambiance ?

"J'ai quelques souvenirs des cérémonies de clôture, car nos épreuves se tenaient en fin d'olympiade, et des sites, les endroits un peu cachés où l'on se retrouvait pour fêter une médaille avec les sportifs des autres disciplines. A Barcelone, il y avait ce quai sur le port avec tous les restaurants et étals de nourriture où l'on se retrouvait pour ces moments très conviviaux. J'y suis retourné depuis, cela fait drôle de se dire qu'on a couru là, on a l'impression d'être un peu chez soi !"

Vous conservez précieusement votre médaille ?

"On me l'a volée dans un cambriolage ! Je n'ai pas de photo non plus, mais je suis plus attaché à mes souvenirs, aux liens créés et à tout ce que m'a apporté le haut niveau : connaissance de soi, faculté à gérer le stress, les événements… Ma carrière d'athlète olympique m'a permis d'évoluer."

Plus tard, vous avez découvert l'envers du décor ?

"En tant que directeur du ministère des Sports (2018-2022), j'ai participé à la création de l'agence nationale du sport. On s'aperçoit des contraintes, on a aussi la capacité d'influer sur certaines choses, d'élaborer des dispositifs qui améliorent la vie des sportifs. C'est une expérience intéressante. Mais au bout de trois ans et demi, je voulais revenir sur le terrain, c'est pourquoi j'ai tout de suite accepté quand on m'a proposé la sous-préfecture du Havre".