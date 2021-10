La rive gauche redécouvre son fleuve

Un seul mot d’ordre : “se réapproprier les quais”. Après avoir métamorphosé la rive droite, Rouen s’attaque à un autre gros morceau : les quais bas rive gauche, actuel royaume des camions, du stationnement anarchique et fief historique de la foire Saint-Romain.

En 2013, une page sera tournée. Les Rouennais pourront flâner sur des quais paysagés, entièrement redessinés.



“La Seine : notre histoire et notre avenir”

Fin février, un jury présidé par le maire Valérie Fourneyron a écarté 61 équipes d’urbanistes concurrentes du monde entier pour ne retenir que quatre finalistes, deux françaises et deux hollandaises. Ces dernières remettront leur dossier final le 21 avril, avant que le jury désigne le grand vainqueur en juin.

Mme Fourneyron croit dur comme fer en son projet. “Les Rouennais se réapproprient très vite leurs quais, estime-t-elle. Il n’y a qu’à voir le succès de Rouen sur Mer, des terrasses et du concert de l’été, qui se déroulent sur les quais bas rive gauche. La ville, enfin, se tourne vers son fleuve, représentant à la fois son histoire et son avenir”.

Le projet comporte trois volets. Le premier, entre les ponts Corneille et Jeanne d’Arc, sera un pur aménagement paysagé en bord de fleuve. Les travaux, qui débuteront en juin 2012, devraient s’achever à la fin de la même année.

Le deuxième volet, entre les ponts Jeanne d’Arc et Guillaume le Conquérant,sera légèrement différent, puisqu’il doit intégrer l’espace nécessaire à l’accueil annuel de la foire Saint-Romain. Enfin, dernier volet, la presqu’île de Waddington, rive droite, sera entièrement repensée, “afin qu’elle devienne un lieu idéal pour les grandes animations : concerts, foires...”. En juillet 2013, tout devrait être terminé.

Rouen aura donc attendu le 21e siècle pour redécouvrir la Seine. “La ville s’est satisfaite trop longtemps de son patrimoine historique. Nos concitoyens ont envie qu’on leur offre un fleuve”, analyse le maire. “L’axe Seine doit permettre de développer à la fois la qualité de vie, les logements et l’activité économique. Nous ne voulons pas opposer le port et les loisirs”. Autrement dit, il y aura de la place pour tout le monde sur les berges qui, à terme, devraient former un ensemble cohérent, enrichi par les futurs éco-quartiers Flaubert et Luciline.

Dans sa volonté de casser son image de ville submergée par le trafic routier (lire ci-dessous), la municipalité veut rendre la Seine aux promeneurs, afin “d’améliorer la qualité de vie”.

En plein coeur de ville, les quais bas rive gauche s’apprêtent ainsi à rentrer dans une nouvelle ère. “Tant mieux, car ils offrent la plus belle vue sur le centre-ville”, affirme Valérie Fourneyron.

La municipalité pourrait-t-elle s’attaquer un jour à réaménager plus largement les quais de la rive droite, au niveau du centre-ville, dont la partie supérieure reste un axe de grand trafic automobile ? “Chaque chose en son temps, confie l’édile. De toute façon, je trouve intéressant que les deux rives restent complémentaires.”



Thomas Blachère