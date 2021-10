Quais bas rive gauche à Rouen : In Situ dévoile son projet

In Situ, agence lyonnaise, a séduit Valérie Fourneyron et son équipe. “Ils nous ont présenté un projet extrêmement abouti, sobre, mais très travaillé, a estimé le maire de Rouen. Nous voulions allier la vie et la promenade sur ces quais, tout en dialogant avec le passé portuaire de la ville. In Situ l’a très bien compris”. Si ce projet avait été choisi par le jury municipal le 19 mai, il a été officiellement dévoilé mardi 7 juin.



Prairie, jardins et aires de jeux

Les Lyonnais s’appuient sur une expérience plus que solide en la matière, puisque ce sont eux qui ont notamment réaménagé les quais de Rhône, à Lyon. “A Rouen, nous avons imaginé un parc-promenade à l’échelle de la ville”, a détaillé Emmanuel Jalbert, le directeur général d’In Situ.

Entre les ponts Corneille et Boieldieu, la “prairie Saint-Sever”, vaste espace d’herbe, verra le jour. Entre les ponts Boieldieu et Jeanne-d’Arc, les “Coulisses de Claquedent” proposeront un jardin fleuri plus intimiste. Enfin, entre les ponts Jeanne-d’Arc et Guillaume-le-Conquérent, le projet redeviendra plus “minéral”. Cette future "esplanade de la Curanderie" laisse une place nécessaire pour la Foire Saint-Romain. Là, le stationnement restera possible en dehors des périodes de grands événements. Sur cet espace, un skatepark, des terrains de volley, une piscine d'été ou une patinoire d'hiver pourraient y trouver leur place.

Symbole du projet, la “Girafe”, tour-belvédère de 30 m de haut, surplombera la Seine, accessible depuis les quais hauts par une rampe. Vue imprenable garantie.

Enfin, la presqu’île de Waddington verra naître végétation, lieux de promenade et miroirs d’eau. Elle accueillera les très grands événements : concerts d’été, Armada ou cirques.

“Fertiliser les territoires portuaires” a été le mot d’ordre d’un projet laissant une grande place aux jeux de lumière, notamment grâce à l’installation de grand mâts lumineux (25 m de haut) tous les 60 m. Enfin, la Ville espère attirer sur ces quais une activité fluviale. Des pontons permettront "de reprendre contact avec la Seine", comme l'explique In Situ.

La première tranche de travaux, entre les ponts Corneille et Jeanne-d’Arc, s’étalera de juin à décembre 2012. La deuxième tranche et Waddington (21 hectares) seront réalisés en 2013. L’opération coûtera 18 millions d’euros.