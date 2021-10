Quais bas rive gauche : tensions entre les transporteurs et Valérie Fourneyron

Tout a débuté, mercredi 25 mai, en milieu de journée, lorsque plusieurs actueurs économiques locaux réunis à la Chambre de commercre et d'industrie (CCI) de Rouen, ont présenté un livre blanc dans lequel ils ont reproché à la municipalité rouennaise de vouloir interdire la circulation sur les quais bas rive gauche, dont le futur projet d'urbanisme sera dévoilé le 7 juin. Selon eux, le maire aurait refusé tout dialogue.

Les signataires, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen, la Chambre d'agriculture régionale, le comité normand des professionnels de transport, l'union portuaire et certaines entreprises, redoutent de devoir parcourir plus de kilomètres pour contourner le centre de Rouen.

Réponse quasi-immédiate de Valérie Fourneyron, l'après-midi. Visiblement, le maire de Rouen n'a pas apprécié le mouvement de défiance. "J'ai reçu à plusieurs reprises les transporteurs et les céréaliers. Nous nous rencontrons régulièrement à la CCI et j'ai toujours suivi une méthode de concertation, a-t-elle assuré. Soyons raisonnable ! Le plan de circulation n'est pas définitivement arrêté, puisque nous n'avons même pas tous les éléments pour analyser la situation. Par exemple, depuis 1997, aucune étude sur l'origine et la destination des poids lourds n'a été menée à Rouen".

Néanmoins, l'édile a réaffirmé son refus de l'immobilisme et son souhait de diminuer très fortement la circulation des poids lourds dans le centre-ville, et tout particulièrement sur les quais bas rive gauche. "Défendre l'idée d'un contournement ne me paraît pas être un scandale intellectuel", a-t-elle exprimé, après avoir reconnu "qu'à terme, je souhaite des quais bas rive gauche sans poids lourds (...). Il y a là un vrai enjeu de santé et de bien-être pour les Rouennais".

"Je n'imagine pas ne pas trouver un équilibre avec les acteurs économiques", a rassuré Valérie Fourneyron. En attendant, elle a préféré annuler une réunion prévue avec eux le soir-même.