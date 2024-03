Le Havre. Oserez-vous descendre la tour de l'hôtel de ville en rappel ?

Soixante-douze mètres de haut, dix-huit étages : ce sont les dimensions de la tour de l'hôtel de ville du Havre, un bâtiment emblématique de l'architecture Perret. Il sera possible de le découvrir au plus près samedi 30 et dimanche 31 mars, grâce au Club alpin havrais. Comme à son habitude, il proposera ces jours-là des descentes en rappel de l'édifice, depuis l'avant-dernier étage. Les courageux qui oseront franchir le parapet seront encadrés et assurés par les animateurs du club.

Descente solidaire

L'événement est organisé avec le Secours populaire. La participation est donc de 8€ par personne, au profit de l'association qui vient en aide aux plus démunis.

Une condition, tout de même, pour s'élancer : il faudra être âgé de plus de 12 ans. Les inscriptions se feront sur place, dès le samedi matin.

Samedi 30 mars de 13h à 20h, et dimanche 31 mars de 10h à 17h. Inscriptions sur place. Participation : 8€, au profit du Secours populaire. Renseignements au 02 35 45 73 69.