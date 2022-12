[Vidéo] Caen. Le Père Noël descend en rappel la tour du CHU

Grands frissons pour le Père Noël ! À l'initiative des sapeurs-pompiers du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados, le vieux monsieur à la grande barbe blanche a descendu en rappel la tour du CHU de Caen ce mardi 13 décembre, aux alentours de 10h15.

Le Père Noël descend en rappel du haut de la tour du #CHU de #Caen, a 80m de haut 🤩🎅 pic.twitter.com/HD7m5Il0ri — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) December 13, 2022

80 m de descente

Le Père Noël est très à l'aise dans l'exercice.

Au côté des secours spécialisés en milieu périlleux, vêtu de son costume rouge, il a fait une descente de 23 étages, perché à 80 m de haut. Tout s'est très bien passé. "J'étais dans de bonnes conditions, c'était un bon entraînement pour la nuit du 24", sourit le Père Noël.

Le Père Noël ravi après sa descente. Il a hâte d'être le 25 décembre !

C'est la première fois que le CHU organise une telle opération. Devant les yeux ébahis des enfants hospitalisés, cette initiative avait pour but de leur apporter un moment de joie. "Les enfants luttent tous les jours contre la maladie. On est là pour leur apporter notre soutien", précise Olivier Moreau, lieutenant responsable de l'unité GRIMP (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux).

Une distribution de chocolats offerts par les Amicales des pompiers de Caen et de Bretteville-sur-Laize est prévue dans l'après-midi suivi de la projection du film "Le Petit Nicolas : qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?".

Au total, 17 sapeurs-pompiers de l'unité d'intervention en milieu périlleux ont accompagné le Père Noël pour la descente en rappel.

Pour "papa noël", l'exercice grandeur nature est validé à dix jours de la livraison des cadeaux !