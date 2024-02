Gastronomie. Concours du meilleur croissant : découvrez les deux finalistes normands

Le CFA de Dieppe, en Seine-Maritime, a accueilli la finale régionale du meilleur croissant au beurre AOP d'Isigny-sur-Mer ce jeudi 22 février. Une apprentie boulanger d'Ifs (Calvados) et un autre du Val-de-Reuil (Eure) se sont distingués.

Le Calvados et l'Eure à l'honneur

Parmi 12 candidats, Marie Kubrijanow, du lycée Rebelais d'Ifs et Mattéo Chicot, du Centre de formation d'apprentis interconsulaires de l'Eure (CFAIE) de Val-de-Reuil ont obtenu leur ticket pour la finale nationale. Celle-ci aura lieu les 2 et 3 mars prochains en Normandie face à 20 autres finalistes. Ils devront montrer tout leur savoir-faire sous l'œil aiguisé de Deborah Libs, Championne du Monde 2018 dans la catégorie viennoiserie et marraine de cette édition.

Les candidats devront réaliser deux défis. Ils auront pour mission de confectionner 12 croissants puis une viennoiserie revisitée selon un thème imposé. Le jury devra ensuite les départager selon plusieurs critères : la qualité des produits, la créativité et l'aspect gustatif.