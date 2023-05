[Vidéo]. Une Normande championne de France du croissant au beurre d'Isigny !

Ça fourmille en cuisine ! Ce mercredi 10 mai, avait lieu la 18e finale du concours du meilleur croissant au beurre AOP d'Isigny Sainte-Mère, au lycée Rabelais, de Ifs. Sous les yeux du chef pâtissier Julien Abourmad, parrain de l'édition, et de Camille Perrotte, vainqueur de l'émission du meilleur pâtissier sur M6 en 2019, 22 élèves boulangers de toute la France ont tenté de montrer leur savoir-faire.

Deux Normands sur le podium

Les élèves à l'œuvre.

Les finalistes devaient produire 12 croissants et 12 viennoiseries créatives au beurre d'Isigny. Chaque candidat a puisé dans son imagination pour faire la différence face au jury. À domicile, Flavie Renault, élève du lycée Rabelais de Ifs, a été élue dans les deux épreuves. Elle a tapé dans l'œil du jury avec sa création du "smoking gourmand", "une pâtisserie composée de chocolat au lait, de gianduja et de noisettes torréfiées. Je suis très gourmande, ça me représentait bien", sourit la nouvelle vainqueur.



La préparation du "smoking gourmand".

Un autre Normand a été primé. Nicolas Leroy, élève du lycée du Val-de-Reuil dans l'Eure, est arrivé sur la troisième place du podium dans l'épreuve créative. Il a fait honneur à sa région. "J'ai façonné une viennoiserie garnie à base d'un biscuit à la cannelle avec une compotée de pommes flambée au calva."

La création normande de Nicolas Leroy.

Le jury a départagé les candidats selon plusieurs critères : la qualité des produits, la créativité et l'aspect gustatif. "Il y avait des choses très innovantes. Les candidats ont fait preuve de sérieux", assure Yann Tabourel, le président du jury. Quel que soit le résultat, chaque futur pâtissier ressort grandi de cette expérience.