Rouen. Les Torréfacteurs normands au Salon de l'agriculture : "Une vraie fierté" pour Grégoire Meurice

Grégoire Meurice, à la tête des Torréfacteurs normands à Rouen, sera sur le stand Normandie au Salon de l'Agriculture le samedi 24 février.

C'est votre première fois au Salon

de l'agriculture. C'est une belle vitrine...

"C'était mon rêve depuis toujours, c'est une vraie fierté. On présente notre marque Mon café normand, une marque de café pur arabica, torréfié artisanalement mais prévu pour la grande distribution. En l'espace de 13 mois, on a réussi à se placer dans plus de 130 magasins essentiellement en Normandie et on continue de se développer dans la région."

Pourquoi ce virage

vers la grande distribution ?

"On a construit toute la société Les Torréfacteurs normands avec un réseau d'épiceries, de bar-brasseries et restaurants avec des cafés d'exception donc plutôt haut de gamme. Nous étions régulièrement sollicités par la grande distribution mais on trouvait difficile de mettre la même chose en épicerie fine qu'en grande surface. Nous avons donc adapté notre offre avec des cafés un peu moins rares mais avec une production constante toute l'année. Par contre, on a gardé la fraîcheur de la torréfaction et la contrainte de ne faire que du 100% arabica."

Comment votre café s'est-il invité

dans les ministères ?

"Nous sommes le fournisseur officiel de cafés du traiteur Erisay, notre café est donc présent maintenant sur les tables des ministères, à l'Intérieur, à l'Ecologie, à l'Economie, à l'Outre-Mer et surtout aux Affaires Etrangères, qui est la vitrine de la gastronomie française. Nous venons également de décrocher un contrat pour distribuer notre café dans 16 pays de l'Europe de l'Est dans des lieux haut de gamme. "