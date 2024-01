Le Grand-Quevilly. Jeux Paralympiques : le pongiste Florian Merrien vers une 5e participation

Chaque mois, Tendance Ouest dresse le portrait d'un acteur normand des Jeux olympiques de Paris. Florian Merrien, plusieurs fois médaillé paralympique en tennis de table, se confie sur ses ambitions avant une possible cinquième participation à l'événement.

Le Normand, qui se déplace en fauteuil roulant depuis l'âge de 18 mois après un virus de la moelle épinière, doit encore participer à plusieurs tournois qualificatifs pour les Jeux dans les catégories simple, double et double mixte. "Il y en aura un en Egypte fin janvier et trois en Espagne, en Italie et en Pologne en mars. Pour la qualification, ça devrait le faire, mais il va falloir être le mieux classé possible pour être tête de série", remarque Florian Merrien, qui continue de se préparer pour l'événement depuis son club valide au Grand-Quevilly. "Ça va enfin commencer !", se réjouit le pongiste, qui prévoit également des stages en équipe de France.

Réitérer l'exploit

de 2008 ?

"Pour les épreuves de double, mes coéquipiers ne sont pas encore qualifiés mais on va tout faire pour." Pour mettre toutes les chances de son côté, Florien Merrien n'a pas lésiné sur les moyens. Il s'est offert, pour les Jeux paralympiques, les services d'un coach individuel à temps plein, mis à disposition par son club handisport à Argentan, dans l'Orne. Si l'athlète de 39 ans a déjà décroché la médaille d'or en équipe aux Jeux de Pékin en 2008, il faudra travailler ardemment pour réitérer cet exploit aux prochains Jeux paralympiques. "On ne va pas se mentir, ça va être très dur, confirme le Normand. Devant moi, il y a un joueur chinois et un joueur allemand qui sont bien plus forts, mais on sait qu'il y aura l'engouement du public. Essayer de ramener une médaille, ce sera bien."