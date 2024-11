Rouen. "Nous avons besoin de bras supplémentaires" : le métier de croque-mort recrute

"Les métiers du secteur funéraire sont en tension", remarque Thomas Pieplu, coordinateur du centre de formation Re Source, présent à Caen et au Grand-Quevilly, près de Rouen, en Seine-Maritime. "Nous faisons face en plus à une augmentation du taux de mortalité, nous avons besoin de bras supplémentaires." Il est donc intéressant de postuler dans ce secteur, en cette période plutôt favorable aux candidats à l'embauche. "Par exemple, à Rouen, nous avons des élèves qui passent bientôt leurs examens. Et bien 50% des apprenants ont déjà une promesse d'embauche alors qu'ils ne sont pas diplômés", poursuit Thomas Pieplu, également formateur en funéraire.

Une formation courte et accessible

Le secteur est d'autant plus dynamique que la formation est relativement courte et accessible. Elle se fait sur plusieurs niveaux, du "porteur, fossoyeur, chauffeur" (soit 16h de formation à Re Source) au "conseiller funéraire". Ce dernier titre nécessite 140h en centre de formation à Rouen et 140h en immersion au sein d'une entreprise de pompes funèbres. Elle balaye à la fois la psychologie et la sociologie du deuil, la légalisation funéraire, les rites et pratiques funéraires, l'animation de cérémonie ou encore la réglementation autour des cercueils. Aucun prérequis n'est nécessaire hormis le bac, vivement recommandé, et un acompte de 3 000 euros pour financer la formation, compatible avec le compte Compte personnel de formation et finançable également via Pôle emploi. Si les bases sont restées les mêmes, le métier tend à évoluer avec de nouvelles pratiques, notamment la crémation. "Il y a 41% de taux de crémation en France, c'était moitié moins environ il y a 20 ans", remarque Thomas Pieplu. De plus, "50% des cérémonies sont civiles et donc n'ont plus trait à la religion. Les demandes sont de plus en plus personnalisées."