Ponpon, le cidre de Darnétal fier d'être normand

Le dernier producteur rouennais refuse la “standardisation”, prône un cidre “naturel honnête” et n’a pas peur d’affirmer son identité normande. “L’office de tourisme Rouen- vallée de Seine nous a contactés pour que nous prenions part aux festivités du 1100e anniversaire de la Normandie”, dévoile ce fils et petit-fils de cidrier, héritier d’une entreprise familiale créée en 1935. “Nous avons tout de suite accepté. A nous de promouvoir notre région et nos produits !” Une bouteille de cidre Ponpon spéciale a ainsi vu le jour.

Aux manettes de la petite entreprise, François “Ponpon” est soutenu par un ami de toujours, Luc Lozé, et par Isabelle Rachedi. La cidrerie possède quelques vergers, mais s’approvisionne principalement auprès d’agriculteurs locaux. Chaque année, elle produit près de 100 000 bouteilles, consommées ensuite dans la région à travers un petit réseau d’épiciers et de restaurateurs. Si le cidre forme le gros de la production, l’entreprise Ponpon produit aussi du jus de pomme, du Calvados ou du pommeau.

Pratique. Cidre Ponpon, 20, route de Lyons, à Darnétal. Tél. 02 32 12 03 02. Internet : cidreponpon.fr