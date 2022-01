Darnétal : à C3Tek, tout se répare

En poussant la porte, on se croirait presque chez un garagiste, mais les voitures sont remplacées ici par des ordinateurs, des téléviseurs ou de l’électroménager. Dans leur atelier, Steven Dumesnil et Denis Nollan, les deux associés, réparent ou changent certaines pièces. "Nos clients nous apportent des appareils hors d’usage, ce qui nous permet de récupérer certaines pièces", explique le premier. "Du coup, nous ne faisons payer que le montage et le remontage". Parfois, quelques heures de travail suffisent pour redonner vie à nos appareils électroniques et éviter qu’ils finissent à la déchetterie inutilement.

C3Tek réalise 85% de son chiffre d’affaires grâce à l’informatique. La petite entreprise a réussi, en deux ans, à se forger une belle réputation, notamment auprès des "gamers", ces mordus de jeux vidéos. "C’est du sur-mesure. Mais finalement, c’est le principe même du Personal computer (PC) !", glisse Steven Dumesnil.

Pratique. C3Tek, 8 rue aux Juifs, à Darnétal. Tél. 02.35.15.96.80