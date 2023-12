Orne. A ne pas manquer : les Jeunes Agriculteurs défilent avec leurs tracteurs illuminés pour Noël

Cela commence à devenir une tradition. A l'occasion des fêtes de fin d'année, les Jeunes Agriculteurs de l'Orne organisent leur parade de tracteurs illuminés. Environ 250 véhicules décorés aux couleurs de Noël sont attendus vendredi 22 et samedi 23 décembre dans plusieurs communes du département. "Le but premier est de proposer quelque chose de festif et de faire plaisir aux gens", présente Jean-Baptiste Goutte, président des Jeunes Agriculteurs de l'Orne. "Ça devient un petit concours entre les Jeunes Agriculteurs de voir qui aura le tracteur le mieux décoré, celui qui aura été le plus original, le plus inventif", ajoute-t-il.

Sept rendez-vous

Ces animations sont également l'occasion pour les agriculteurs de faire passer quelques messages, pour inciter à manger français par exemple. "Cette année, je pense qu'on va avoir pas mal de tracteurs avec des panneaux retournés", note aussi Jean-Baptiste.

Les Jeunes Agriculteurs de l'Orne donnent rendez-vous aux habitants d'Alençon, Argentan, Bellême, Flers et Courtomer vendredi 22 décembre à partir de 18h. Le samedi 23 décembre, ce sera à Sées et à Mortagne-au-Perche, à la même heure.

Jean-Baptiste Goutte lance un appel au respect de la sécurité, à savoir ne pas toucher les tracteurs à leur passage même s'ils passent très lentement et garder une distance de sécurité afin d'éviter tout accident.