L'association : l’île Lacroix a sa bannière

“Pour 14 € de frais d’adhésion anuelle, le Comité des habitants de l’Île Lacroix organise de nombreuses manifestations tout au long de l’année : des après-midi loto ou des soirées à thèmes par exemple pour se retrouver et passer un moment ensemble”, explique Corinne Leroy, la présidente de l’association. Subventionnée par la mairie, l’association compte 90 adhérents, des habitants de l’Île Lacroix mais aussi de l’extérieur. Parmi ces manifestations, l’une des actions majeures de l’association est la mise en place d’une foire à tout ,avec plus de 150 exposants, qui se déroulera le 15 mai prochain et monopolisera toute l’Île.

Le Comité organise également des excursions et le groupe se prépare à partir à Cabourg en juin. “Tous les ans, nous changeons de destination pour découvrir, nous retrouver et partager”, ajoute la présidente de l’association dans laquelle bonne humeur et esprit de groupe sont de rigueur.

Pratique. Comité des habitants de l’Île Lacroix. Tél. 06 33 98 02 77.