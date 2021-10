A vos fourneaux pour un fraisier !

En lien avec l’institut National de la Boulangerie et la Pâtisserie (INBP) l’Office de tourisme propose un atelier par mois pour s’adonner aux joies des fourneaux. Accompagné d’un maître pâtissier, chacun pourra apprendre et partager avec les autres la recette du fraisier. Les apprentis pourront repartir avec leur préparation et en poche tous les trucs et astuces pour faire soi-même un vrai fraisier.

Pratique. Vendredi 17 juin, 13h30 à l’INBP, durée 3 heures. Tarif : 48€. Réservation obligatoire au 02 32 08 32 40.