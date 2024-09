Saint-Lô. "De la fourche à la fourchette" : un atelier cuisine pour sensibiliser les enfants au bien-manger

Les cageots s'amoncellent sur la paillasse. Des concombres d'un côté, des courgettes de l'autre, des poivrons et des aubergines un peu plus loin, derrière les salades et les poivrons. Les cinq familles réunies viennent de cueillir leurs légumes à Gourfaleur, et s'apprêtent à démarrer cet atelier cuisine organisé par la Ville de Saint-Lô au centre Nelson-Mandela.

La journée du mercredi 25 septembre a été pensée dans le cadre de la semaine du développement durable et de la mobilité. Elle fait intervenir le GIP, sorte de cuisine centrale qui prépare quotidiennement plus de 3 200 repas par jour, à destination des écoles du centre-Manche notamment.

"Partager ce moment, c'est extraordinaire"

"On est beaucoup challengé sur les émissions de gaz à effet de serre, éclaire Patrice Alleman, le responsable de production. On essaie de supprimer nos viandes pour ramener les plats végétariens, qui sont aussi beaucoup pensés par les enfants. Ils ont énormément d'idées et nous emmènent parfois vers des pistes que l'on n'aurait pas imaginées."

Le menu a été tranché. Ce sera une salade de crudités avec une sauce bulgare en entrée puis une tarte de légumes d'été avec des frites de courgette en guise de plat de résistance. Le repas se terminera sur une touche sucrée, avec des crêpes. Mais avant cela, les cinq enfants, accompagnés chacun par un parent, s'affairent à le préparer.

Jean-Pierre et Guillaume ont coupé les courgettes en petits cubes et participé à la confection de la tarte aux légumes.

"C'est très bien de montrer aux enfants une chaîne complète. Ils vont à la cantine, c'est bien qu'ils comprennent d'où viennent les légumes et comment c'est préparé", se félicite Jean-Pierre, en duo avec Guillaume. "Partager ce moment, c'est extraordinaire. C'est un moment de complicité, on voit en même temps l'évolution de nos enfants. Ça me met des étoiles dans les yeux", avance même Mélanie, qui entoure Mary-Eli-Jane.

"Manger des produits qui ne parcourent pas des milliers de kilomètres"

Avec cet atelier "de la fourche à la fourchette", dixit Patrice Alleman, la Ville de Saint-Lô souhaitait familiariser de jeunes enfants aux bonnes pratiques culinaires. "On a souhaité les familiariser au bien-manger, parce que derrière ça, il y a aussi la notion de prendre soin de sa santé en mangeant des produits qui ne parcourent pas des milliers de kilomètres", résume Aloïse Germain-Leroux, chef de projet transition écologique pour la Ville.

Le GIP intervenait pour la deuxième année consécutive auprès des jeunes Saint-Lois. L'opération a de grandes chances de se poursuivre à l'avenir.