Café pour enfants et parents : ça marche !

Libellune accueille du mercredi au dimanche, les petits et leurs parents dans un cadre sympathique, rue Saint-Michel. 'Pour le prix d'un café, ils peuvent se retrouver ici autour de jouets et de livres”, explique Elsa Brisson, permanente de l'association. 'C'est l'équivalent d'un parc, à l'abri de la pluie et du froid.”, témoigne Colombine, la maman de Côme, 3 ans et de Pimprenelle, 2 ans. 'Cela permet d'être avec ses enfants dans un autre contexte que chez soi”. Libellune propose aussi des animations ponctuelles. Tél. 02 14 41 34 31



