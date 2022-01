Pêches rôties au beurre demi-sel

Elle ravira tous vos convives. Voici la recette de cette douceur sucrée au goût exquis pour 6 à 8 personnes.



Préparation : 10 mn

Cuisson : 30 mn

Ingrédients :

4 belles pêches mûres sans excès

1 citron

1 gousse de vanille

1 branche de thym-citron fraîche

50 g de beurre demi-sel

50 g de vergeoise blonde

Préchauffer le four (thermostat 7 - 210°C)

Laver les pêches sans les peler et bien les essuyer. Les ouvrir en deux et les dénoyauter.

Disposer les demi-pêches dans un plat à four, face coupée vers le haut.

Presser le jus du citron dans un verre.

Fendre la gousse de vanille dans le sens de la longueur, racler toutes les petites graines noires et les délayer dans le jus de citron. Y effeuiller également le thym-citron (garder quelques feuilles pour le décor).

Parsemer les demi-pêches de petites noisettes de beurre demi-sel, saupoudrer de vergeoise blonde, puis arroser avec le jus de citron aromatisé.

Enfourner à mi-hauteur et laisser rôtir 30 minutes, en arrosant de temps en temps avec le jus de cuisson.

Au sortir du four, décorer de quelques feuilles de thym-citron.

Servir chaud.







