La bûche aux 13 desserts de Noël

Pour 8 à 10 personnes

Préparation : 1h15

500 g de brousse de brebis

9 feuilles de gélatine alimentaire (18 g)

50 g d’écorces d’orange confites , 50 g d’écorces de citron confites, 50 g de poire ou de melon confit, 50 g de cerises confites

50 g d’amandes décortiquées mais non pelées, 50 g de noisettes décortiquées, 50 g de pignons, 50 g de pistaches décortiquées non salées

50 g de raisins secs, 50g de dattes, 50 g de figues sèches

50 g de nougat blanc, 50 g de nougat noir, 3 c. à soupe de rhum, 25 cl de crème fraîche liquide, 100 g de miel mille fleurs, 50 g de sucre glace

50 cl de coulis de framboises ou de fruits rouges mélangés



Couper les fruits confits en dés. Hacher grossièrement les fruits secs. Couper les raisins, les dattes et les figues en petits morceaux, ainsi que les nougats blanc et noir. Mettre le tout dans un grand saladier et arroser de rhum. Faire tremper les feuilles de gélatine dans un saladier d’eau fraîche et tiédir le miel dans une casserole et y faire dissoudre les feuilles de gélatine égouttées.



Fouetter la crème en chantilly bien ferme en lui incorporant le sucre glace. Dans un saladier, incorporer les fruits et les nougats mélangés au rhum, puis le miel tiédi, et enfin, très délicatement, la crème fouettée, cuillerée par cuillerée.

Chemiser un grand moule à cake de film alimentaire. Y verser la préparation, puis recouvrir de film alimentaire. Poser un poids et mettre 4 heures au réfrigérateur.



Au bout de ce temps, ôter le poids, le film alimentaire du dessus, puis renverser le moule sur un plat long. Ôter le deuxième film alimentaire.

Décorer de fruits confits.

Servir accompagné d’un coulis de framboises ou de fruits rouges à part.