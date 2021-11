Préparation : 20 mn

Cuisson : 25 mn





6 douzaines d’escargots en boîte

200 g de champignons de Paris

200 g de cèpes

2 cuil. à soupe de vinaigre de vin

60 cl de chablis

60 cl de bouillon de volaille

3 échalotes

2 gousses d’ail

30 g de beurre

3 cuil. à soupe de persil haché

5 cuil. à soupe de crème fraîche épaisse

Sel, poivre

Epluchez et hachez finement les échalotes. Epluchez et pressez les gousses d’ail.

Nettoyez les champignons de Paris et les Cèpes. Coupez-les en morceaux s’ils sont trop gros puis passez-les rapidement dans un bain d’eau vinaigrée.

Faites fondre le beurre dans une cocotte sur feux doux. Ajoutez les échalotes hachées et laissez-les fondre 2 à 3 mn.

Ajoutez les escargots égouttés, le bouillon de volaille, le chablis et les champignons. Laissez cuire à feu doux pendant 15 minutes. Assaisonnez de sel et de poivre.

Versez la crème fraîche et ajoutez les gousses d’ail. Faites cuire encore 5 mn.

Servez après avoir saupoudré de persil haché.