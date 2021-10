De jeunes patineuses rouennaises sur la route du succès

Patiner pendant les vacances est tout sauf une corvée pour Marie, Charline, Maëlle et Nell. Elles n’ont pas plus de 13 ans et font partie des sept patineurs de l’école sportive de patinage artistique rouennaise (ESPAR) qui participeront au Tournoi de France 2011-2012, pour les moins de 13 ans, à Paris Bercy ce samedie 7 janvier.

Un travail quotidien

C’est la première fois, pour certaines, qu’elles participent à un concours de ce niveau. Il faut dire que la plus jeune, Charline, a tout juste 9 ans. Le stress commence à monter. “Patiner nous procure des émotions, du bonheur”, lancent-elles en chœur. “C’est une passion qui forge leur caractère et leur apporte beaucoup de choses”, explique Frank Letellier, chargé de la communication du club : “le goût de l’effort, la persévérance. Quand on tombe en plein programme, il faut bien se lever et continuer.”

Pour ces petits virtuoses de la glace, les vacances n’existent pas vraiment. Il faut répéter quotidiennement les mêmes figures, et s’essayer au double puis plus tard au triple saut. Aucune des quatre filles rencontrées ne pensaient arriver à ce niveau-là. “Le secret c’est l’entraînement”, glissent-elles.

Inscrites à l’école de glace, l’apprentissage continue pendant les congés scolaires, lors de stages de perfectionnement. Tout un travail qui commence très jeune. “Nous les repérons vers 4-5 ans, lorsqu’ils viennent à la patinoire pour s’amuser”, explique Brigitte Beslier, entraîneuse. Avec du travail et de la persévérance, les petits patineurs ont des chance de se faire un nom, comme Nathalie Péchalat, qui a fait ses débuts à Rouen.