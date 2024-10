Rouen. Marjorie Miette, élue "Un des Meilleurs Apprentis de France" en chocolaterie-confiserie

L'annonce est tombée mercredi 30 octobre. Marjorie Miette, formée à l'Institut national de boulangerie-pâtisserie (INBP) de Rouen, a été nommée lauréate du concours Un des Meilleurs Apprentis de France. "Après une compétition intense, Marjorie Miette s'est vue décerner ce titre emblématique, marquant ainsi une étape décisive dans son parcours professionnel", peut-on lire dans un communiqué.

Sept heures d'épreuves

La finale nationale, organisée mardi 29 octobre à l'Ecole de Paris des métiers de la table (EPMT), a mis les huit finalistes à l'épreuve. Durant sept heures, les candidats ont fait preuve de maîtrise et de créativité à travers une série d'épreuves visant à tester leur capacité à sublimer le chocolat et la confiserie : trois créations en chocolaterie, un praliné à la vanille en 25 bonbons (dont 20 enrobés de couverture lactée), une série de bonbons ganache fruitée en couverture noire, et une tablette chocolat avec une inclusion de leur choix. S'en suivit une épreuve de confiserie avec une préparation d'une guimauve à la pistache, librement présentée dans un emballage au choix des candidats.

L'architecture au fil du temps, thème choisi par Marjorie Miette

En prenant parti pour des réalisations sur le thème de l'architecture au fil du temps, Marjorie Miette s'est distinguée par des créations mêlant goût et élégance, tout en respectant les critères imposés par le jury, composé de professionnels. Chacun des candidats a été évalué sur la fabrication, la présentation et la dégustation de leurs créations. La rigueur technique, la dextérité, ainsi que la capacité à innover ont été déterminantes dans la décision finale.

Obtenir le titre d'Un des Meilleurs Apprentis de France chocolaterie-confiserie est une reconnaissance de taille pour Marjorie, qui voit ainsi son talent salué par la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France. Ce concours, coorganisé avec la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, représente un véritable tremplin pour ces jeunes talents, appelés à perpétuer l'excellence de la chocolaterie française.