Histoires avant de se coucher

Colin et Chloé s’éclatent en construisant des cabanes avec leurs couvertures. C’est au moment du coucher que commence le cérémonial. Chloé rejoint son frère dans son lit et commence une ribambelle d’histoires imaginaires que les deux enfants de 5 et 6 ans vont mettre sur pied. Instants magiques et poétiques s’éloignant du réalisme de leur quotidien.

Les jeunes spectateurs sont emmenés dans ce voyage grâce à une mise en scène et des jeux d’ombres et de lumières savamment accompagnés de textes de qualités. “Mem’ pas peur” fera passer à vos enfants un très agréable moment qui leur rappelleront certainement des scènes qu’ils auront aussi testés dans leur chambre… loin de la réalité et des cadres.

Pratique. “Mem’ pas peur” mardi 6 mars, à 10h, 14h, 15h30 et 18h, à L’Avant-Scène, Grand-Couronne. Tél. 02 35 67 73 96. Tarif unique : 2,5 €. Sur réservation au 02 32 11 53 55.