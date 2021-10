Scène de ménage à la Comédie de Caen

Présent au Théâtre des Cordes pour qutres représentations, Yvan Duruz, metteur en scène et comédien, incarne l’homme d’un couple raffiné, mais au cœur d’une scène de ménage intemporelle, aux côtés de Valérie Diome (photo ci-contre).

Nous sommes au petit matin. Un couple très chic rentre chez lui, épuisé, après une soirée (une nuit) à danser, boire, déguster des mets raffinés et faire la fête. Madame, heureuse de la soirée, n’est pas prête à dormir. Mais son mari, lui, est à bout...

Pratique. A la Comédie de Caen, Théâtre des Cordes, au 32 rue des Cordes, mardi 17 et vendredi 20 janvier à 20h30 et les mercredi 18 et jeudi 19 janvier à 19h30.

Tarifs de 8€ à 24€. Infos et billetterie au 02 31 46 27 29 et sur www.comediedecaen.com.