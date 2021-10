Les Chiche-Capon revisitent l’histoire

Attention, vous allez rentrer dans un univers où la logique et l’esprit cartésien n’ont pas d’existence réelle. A la suite d’une enquête réalisée dans un pub irlandais, le “Oliver St. John Gogerty”, les Chiche-Capon nous donnent leur version de l’histoire de l’humanité. Apparemment, ils ont tout compris et le public, rien.



Le spectacle est écrit, mis en scène et interprété par un quatuor de comiques déjantés. Ces messieurs revisitent, en 90 minutes, l’histoire de l’humanité ! Ils se présentent tout d’abord comme des clowns avec “deux mains gauches” sachant plus facilement saborder les numéros annoncés qu’autre chose. Puis, les Chiche-capon utilisent l’art de la Pantomime et s’abstiennent du secours de la parole. Ils traduisent en gestes les diverses péripéties de l’histoire, expliquant ainsi la véritable évolution de l’homme depuis son apparition sur terre ! D’après les Chiche-Capon, l’âge de pierre fut plutôt l’âge de la massue puisque nos lointains parents auraient passé leur temps à se tabasser.



Pratique. Les Chiche-Capon, samedi 14 janvier, à 20h30, à l’Avant-scène, Grand-Couronne. Tarif 11,8 €. Informations au

02 35 67 73 96.