Pour l’artichaut, osez l’effeuillage !

Fonds d’artichaud norvégiens



Pour 8 personnes



8 cœurs d’artichauts frais ou surgelés

5 cuillères à soupe de vinaigre blanc d’alcool

8 œufs

8 tranches de saumon fumé

25 cl de crème fraîche

jus de 2 citrons

1 bouquet d’aneth

sel et poivre du moulin



Ebouillanter les cœurs d’artichauts 5 minutes environ.



Faire bouillir de l’eau avec le vinaigre blanc d’alcool et faire pocher les œufs deux par deux, 2 minutes environ selon la grosseur des œufs.

Déposer les œufs pochés sur un papier absorbant.



Monter la crème fraîche en chantilly, assaisonner avec le jus des citrons, le sel et les poivres du moulin.



Préparer les artichauts de la manière suivante : prendre un cœur d’artichaut, ajouter une bonne cuillerée à soupe de crème, déposer l’œuf poché et la tranche de saumon fumé.

Décorer avec de l’aneth.