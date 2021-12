Rouen : sept transformateurs transfigurés par le collectif HSH

Transformateur, transforme-toi ! Entre décembre 2011 et février, ces cubes de béton sont passés à l’ère de la couleur et de l’art urbain. "C’était vraiment agréable de pouvoir peindre sur ces mobiliers urbains plutôt laids", reconnaît Lison de Ridder, l’une des artistes engagés dans l’opération. "D’autant plus que nous avions carte blanche. Les gens du quartier viennent voir et sont contents. J’espère que ce genre de démarche sera renouvelé".

Trois des sept blocs repeints sont situés sur les quais bas rive gauche, au niveau du pont Jeanne d’Arc : deux ont été relookés par Sébastien Diologent, le troisième - l’homme vert aux ampoules - par son frère Nikodio.

En vous éloignant de la Seine, vous découvrirez l’œuvre de Henri Wagner (ici en photo) au 1, bd d’Orléans, puis celle d’Elia David, entre Joffre Mutualité et les quais. Enfin, place des Emmurées et rue de Lessard, se trouvent les transformateurs relookés par Lison de Ridder et Paatrice Marchand.