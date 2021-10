Le Havre. Basket : Le Havre recrute Kévin Mondésir

Désir exaucé pour le club de basket du Havre (Seine-Maritime). Le STB a annoncé, le samedi 23 mai, avoir recruté Kévin Mondésir (2.04 m, 29 ans). Il jouait la saison dernière à Vichy/Clermont en Pro B (2e division nationale) où il a réalisé une saison productive terminant avec 7.1 pts et 3.5 rebonds de moyenne en 18 minutes de temps de jeu.

Passé par le Centre Fédéral, Kévin a ensuite évolué dans plusieurs clubs : Boulogne/Mer, St Quentin, Charleville-Mézières, Quimper et Vichy/Clermont. Ce visage bien connu des parquets français arrive au Havre avec l'objectif de faire remonter le club en Pro B.

L'avis du coach Hervé Coudray

"Dans la ligne directrice que je m'étais fixée, je souhaitais apporter une dimension athlétique supérieure à l'équipe et notamment dans la raquette. L'arrivée de Kévin Mondésir rentre dans ce contexte-là, un joueur athlétique, possédant une belle expérience de la Pro B depuis quelques années à Quimper et Vichy. Kévin possède des qualités défensives reconnues dans le milieu et des qualités de courses et de détente. Il amènera également de la dureté dans notre défense ".

Bienvenue en Normandie, Kévin !

Exploits personnels de Kévin Mondésir : https://www.youtube.com/watch?v=Q30_HQE4LP4&feature=emb_title