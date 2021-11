Caen. Basket (Pro B) : Au Havre, c'est Caen qui s'impose dans le derby (83-85)

Et de trois ! Après Nancy et Quimper, le Caen BC s'est offert Le Havre pour aligner un troisième succès d'affilée en Pro B. Après une première mi-temps tout feu, tout flamme, que les Havrais ont atteinte avec trois points d'avance (51-48), les Caennais ont musclé leur défense, infligeant un 18-10 à leurs hôtes dans le troisième quart-temps. Encore devant à 1'30" de la fin (81-80), les joueurs de Saint-Thomas ont lâché prise dans le money-time, à l'image de ce ballon bêtement perdu par Rhoomes et de ce tir à trois points manqué de Jomby. Avec trois défaites en quatre matches, le STB connaît un début de saison difficile. Tout l'inverse du Caen BC qui se porte dans le groupe de tête. L'autre bonne nouvelle de la soirée pour Caen, c'est le recrutement de Johan Clet, inscrit sur la feuille de match sans entrer en jeu. Ce jeune poste 2 de 21 ans vient combler un manque de joueurs formés localement dans l'effectif du CBC. Son club formateur ? Cholet, que Caen retrouvera ce mardi 7 novembre en Coupe.

L'homme du match : BJ Monteiro (Caen BC)

En voyant le niveau de jeu de BJ Monteiro - déjà meilleur joueur du CBC la saison dernière - on se demande si le capverdien a vraiment besoin d'une opération au tendon rotulien. Contre Le Havre le numéro 7 a été immense, une fois de plus avec 22 points, 66% de réussite au tir et 6 passes et a permis à son équipe de reprendre l'avantage dans les derniers instants. Son absence d'un mois à partir de mardi 7 novembre sera un défi de taille à relever pour ses partenaires.

Réactions.

Jean-Manuel Sousa (entraîneur du Havre) : "Je suis déçu, très déçu par notre prestation. On fait une bonne première mi-temps dans l'ensemble, mais on recommence le match de façon terrible. On perd des ballons, on fait des mauvais choix et on se retrouve à -10 en peu de temps. A ce moment-là, il n'y avait plus de meneur, plus rien. C'est là qu'on perd le match."

Hervé Coudray (entraîneur du CB Caen) : "C'était important d'aller chercher cette première victoire en déplacement pour ne pas cogiter sur nos matches à l'extérieur. Ça n'a pas été simple. On savait qu'on avait plus de récupération que notre adversaire qui avait joué Fos mardi (en Leaders Cup). Il fallait qu'on essaye de les fatiguer. C'est notre troisième victoire dans le money-time. C'est bien, mais ça veut dire aussi qu'entre une victoire et une défaite, il n'y a pas grand-chose."

La fiche

Le Havre Caen : 83-85 (26-22, 25-26, 10-18, 22-19)

LE HAVRE : Jomby 8, Denis 6, Kraymen 19, Davis 15, Rhoomes 15, Hippolyte 2, Pope, Mekdad 4, Paschal 8, Aded Hussein 6

CAEN : Thondique 8, Monteiro 22, Pope 5, Williams 14, Cornely 14, Chelle 12, Sidibé 2, Cape, Vautier 8, Clet, Djedje

A LIRE AUSSI.

Le CBC s'en sort bien contre Quimper (80-74)

Basket (Nationale 1) : Le Caen BC frappe un grand coup en faisant tomber le leader de Souffelweyersheim (77-73) !

Basket. Nantes pour conclure la belle préparation du Caen BC

Le CBC battu par Orléans pour sa première à domicile (64-93)

L'écrasante victoire du Caen Basket Calvados