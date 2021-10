Le Havre. Reprendre une alimentation saine

Ne rien regretter. Si vous avez bien et beaucoup mangé pendant les fêtes de fin d'année, n'ayez pas de sentiment de culpabilité. Il faut simplement reprendre de bonnes habitudes en ce début 2020. Fanny Nouet, diététicienne installée au Havre depuis 11 ans, assure qu'elle n'a pas plus de patients souhaitant perdre du poids accumulé pendant les fêtes en janvier que le reste de l'année. "Car je ne pars pas sur le principe des régimes. Je propose en fait un rééquilibrage, d'une part alimentaire et surtout du comportement alimentaire. Je cherche à comprendre pourquoi on grossit, c'est rarement dû à un ou deux repas excessifs." L'idéal, selon Fanny Nouet, en ce début d'année est de "pouvoir laisser son système digestif au repos et d'aller plus vers une alimentation détox pour permettre au corps de rééquilibrer aussi après les excès des fêtes. Il faut donc privilégier un maximum les fruits et les légumes, réduire les viandes, les matières grasses animales pendant une semaine après les fêtes." Après, on revient à une alimentation équilibrée classique. Buvez aussi de l'eau pour drainer les excès.

Est-ce judicieux de jeûner après les fêtes ?