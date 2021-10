Le-Havre. Alcool au volant : opération prévention au Havre

Pendant les fêtes de fin d'année, la Direction départementale de sécurité publique de Seine-Maritime organise des opérations de prévention contre l'alcool au volant. Avant Noël, des éthylotests ont été distribués aux automobilistes de Rouen. Jeudi 27 décembre 2018, avant le réveillon de la Saint Sylvestre, c'était au tour de la police du Havre de sensibiliser les automobilistes aux risques de l'alcool au volant.

Écoutez le brigadier-chef Franck Michel :

Des éthylotests de la Sécurité routière. - Gilles Anthoine

Un réveillon sous surveillance

Si les policiers font de la prévention et de la sensibilisation, ils passeront en mode répression dans la nuit du réveillon de la Saint Sylvestre entre le 31 décembre et le 1er janvier. Les contrôles seront particulièrement intenses sur l'agglomération du Havre le 1er janvier entre 3 heures et 4 heures et dans la matinée entre 5 heures et 6 heures.

0,5 gramme d'alcool par litre de sang

Pour rappel, le taux légal ne doit pas dépasser 0,5 gramme d'alcool par litre de sang (0,20 pour les jeunes permis). C'est environ deux verres. Vous risquez une amende de 90 euros et une perte de six points sur votre permis de conduire. Au-delà de 0,80 gramme par litre de sang, l'infraction se transforme en délit. Votre permis est suspendu et vous risquez une amende maximale de 4 500 euros.