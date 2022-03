Cinéma. La belle époque, un film qui nous emporte

Aujourd'hui, je vous parle du film La Belle époque, de Nicolas Bedos, avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Fanny Ardant et Doria Tillier.

Ce film joue sur la nostalgie qui sommeille en beaucoup de gens. Une très bonne idée de départ, avec une société qui vous fait revivre des époques passées à grand renfort de décors et d'acteurs, un plateau de cinéma où on vit en direct. Du coup, le film se passe à notre époque, mais nous avons l'impression de passer une bonne partie du film dans un autre temps.

Deux histoires d'amour s'entremêlent : une avec un "vieux" couple marié, Daniel Auteuil et Fanny Ardant, et l'autre avec deux personnes plus jeunes qui se cherchent, Guillaume Canet et Doria Tillier. J'ai trouvé l'histoire de ce couple plus jeune assez inintéressante. Il faut dire que le personnage de Guillaume Canet est insupportable. En revanche, la prestation de Doria Tillier illumine le film, avec une grâce et une présence envoûtante.

Le casting haut de gamme du film nous aide à voyager dans les émotions et le temps, j'ai aimé suivre cette toile d'araignée qui navigue entre fiction et réalité. Difficile pour les personnages de savoir à quel moment on est soi et à quel moment on joue un rôle, mais c'est exactement ce que j'ai trouvé intéressant en tant que spectatrice.

La critique de la modernité et des technologies était en revanche dispensable, car un peu lourdingue et caricaturale.

La belle époque est un film qui sait embarquer le spectateur dans son univers, où la recherche du temps perdu suit le chemin de la recherche d'amour. Un film qui fait passer un bon moment, à voir en ce moment au cinéma.

A LIRE AUSSI.

Mon garçon, une belle construction mais un scénario moyen

Au nom de la Terre, film plein d'émotions

Ad Astra, un film introspectif

Le grand bain, un beau film