Ad Astra, un film introspectif

Aujourd'hui, je vous parle du film " Ad Astra " de James Gray avec Brad Pitt et Tomy Lee Jones.

Nous savons au début du film que celui-ci se déroule dans un futur proche. Mais un futur où nous avons quand même dompté le voyage spatial au point de pouvoir faire des vols commerciaux sur la lune, voire sur Mars. Nous suivons Brad Pitt alias le Major Roy McBride, qui doit partir sur les traces de son père porté disparu (et même mort!) depuis de nombreuses années dans les environs de Neptune.

Le cadre du scénario permet de faire de belles images de paysages extra-terrestres mais je n'ai pas été plus touchée que ça. Nous avons eu beaucoup l'occasion ces dernières années d'admirer des planètes du système solaire dans les films alors ça ne suffit pas pour s'émerveiller. Le film n'est donc pas un film d'exploration, c'est la mission du film qui en est une. Ce n'est donc pas le voyage, et encore moins " l'action " qui sont les sujets du film mais bel et bien l'introspection.

Le personnage de Brad Pitt parle en voix off pendant la moitié du long-métrage, pour nous livrer ses réflexions. Cela aurait pu donc se dérouler il y a plusieurs siècles sur les océans, à la recherche de continents inconnus, ce n'est pas tant l'exploration spatiale qui nous réunit ici. C'est une volonté de compréhension de la place de l'homme dans l'univers et de l'hérédité. Le fils hérite t-il des péchés du père par exemple.

La musique, pas très marquante en elle-même, s'adapte beaucoup aux images et permet de rester concentré sur le film malgré le peu de choses qui se déroule sous nos yeux. Il y a beaucoup de moment de solitude ou de huis-clos, qui aurait pu faire de belles longueurs. Ce n'est pas le cas, même s'il ne faut pas être allergique à ces temps morts en général.

Ce n'est donc pas l'histoire, ni le rythme qui m'ont gênés, mais pourtant je n'ai pas vraiment accroché à ce film.

J'ai trouvé le personnage de Brad Pitt très éloigné de moi au niveau de sa personnalité et de ses émotions, et pourtant ses réflexions sont censées être universelles. J'ai senti que l'évolution de son personnage à l'écran devait donner matière au spectateur à la réflexion, à y penser en sortant de la salle. Pourtant je suis restée complètement hermétique à tout cela, n'y voyant qu'une histoire unique sans portée humaine. Le terreau était pourtant là : " sommes-nous seuls dans l'univers " par exemple est une question que tout un chacun peut se poser. Mais ce n'est pas l'exploration du père qui est ici le sujet principal de film mais bel et bien le cheminement du film. Les réflexions sont restées beaucoup trop superficielles pour qu'elles me touchent et c'est ce qui m'empêche d'avoir pleinement apprécié le film. J'ai écouté Brad Pitt ressasser pendant 2h pour en arriver à cela, ça déçoit forcément un minimum.

Côté scientifique et sorties extra-véhiculaires dans l'espace, j'aimerais avoir l'avis de spécialistes tel Thomas Pesquet mais il m'a semblé que de nombreux moments étaient improbables ou tirés par les cheveux. Comme nous ne sommes pas dans une super-production adepte d'explosions ou d'exploits surhumains, c'est dommage. Je l'ai plutôt vu comme un film censé être " réaliste " dans la limite de la science-fiction. Un peu dérangeant donc d'être sortie d'un rythme lent et introspectif par ces fantaisies.

Ad Astra est un film introspectif et plutôt contemplatif. Un film où il ne se passe pas grand-chose mais où le réalisateur a réussi à nous accrocher, via l'image et le son. Malheureusement la portée philosophique du film ne m'a pas touchée et reste à mon sens bien trop centrée sur le personnage pour avoir un écho à l'échelle humaine et marquer le spectateur. Un film mitigé donc, à voir en ce moment au cinéma.

A LIRE AUSSI.

Deneuve et Binoche en ouverture d'une 76e Mostra de Venise controversée

Mostra de Venise: "J'accuse" et "Joker" parmi les favoris

Brad Pitt parle apesanteur et corne des pieds avec un astronaute

Les frères Sisters, l'immersion est compliquée

Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald, moins bien que le premier