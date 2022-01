Hors Normandie. Le Brio, une fin un peu décevante

Aujourd'hui je vous parle du film " Le Brio " d'Yvan Attal avec Daniel Auteuil et Camelia Jordana.

Ce film a pour point de départ une prestigieuse fac parisienne et 2 personnes que tout oppose: un vieux professeur réactionnaire et conservateur et une jeune banlieusarde qui se cherche une légitimité. Pour des raisons complètement intéressées, ils se retrouvent à collaborer ensemble pour un concours d'éloquence réservé aux étudiants.

J'ai aimé ces cours particuliers, avec confrontation des idées, des pensées et des mots. Camelia Jordana est excellente dans le rôle et rayonne sur tout le film. Daniel Auteuil l'accompagne bien avec ce rôle également. L'évolution de leur relation se ressent jusque dans la vie quotidienne de l'étudiante, et j'ai aimé cette progression de parcours personnel. Les progrès sont moins forts chez le professeur mais tout de même présents.

Malheureusement, alors que le film est intéressant sur l'ensemble, la fin est décevante. Les ellipses sont assez écrasantes et je l'ai trouvé assez formatée. Dommage.

Le Brio est un film intéressant avec des thématiques fortes actuellement. Le duo d'acteurs est au top, dommage que le film soit gâché par sa fin. Le brio, c'est actuellement au cinéma.

