Le grand bain, un beau film

Aujourd'hui, je vous parle du film " Le grand bain " de Gilles Lellouche avec Guillaume Canet, Benoît Pooelvorde, Mathieu Amalric, Philippe Katerine, Leïla Bekhti, Virginie Efira et Marina Foïs.

Après avoir vu la bande-annonce, je m'attendais à aller voir une bonne comédie avec " Le grand bain ". J'aurais dû faire attention à son descriptif : comédie DRAMATIQUE. Donc non, ce n'est pas un film où on passe son temps à rire, c'était bien plus que ça ! J'ai été surprise pour mon plus grand bien avec un film bien plus profond que ce à quoi je m'attendais.

Les personnages réunis pour cette équipe masculine de natation synchronisée ont tous leurs bagages. Petit à petit, Gilles Lellouche nous dévoilent leurs failles et problèmes, qui leur collent à la peau. Ce sport original est une échappatoire à cette bande incongrue.

L'empathie se construit au fur et à mesure de l'avancée du film. Je me suis prise au jeu et j'ai fini par avoir l'impression de faire partie de la bande. Le côté dramatique de cette comédie dramatique est ce qui teinte le plus le film avec une ambiance particulière. Pour autant la partie comique est également présente avec quelques dialogues savoureux et des piques bien senties.

Les acteurs sont tous crédibles dans leur peau d'humains en galère. Ils nous emmènent dans leur monde.

Le grand bain est un film qui nous fait verser une petite larme, bien plus grave qu'il n'y paraît. Mais la réalisation et l'histoire nous emmènent sans problème avec cette bande de bras-cassés de la vie et nous font rire de bon cœur quand il le faut. Un film qui montre une belle évolution de ses protagonistes et qui nous fait sortir de la salle le cœur léger et heureux d'avoir assisté à cette aventure. Le grand bain, à ne surtout pas manquer, en ce moment au cinéma.

