Hors Normandie. Les Crevettes Pailletées, un film enthousiaste

Aujourd'hui, je vous parle du film " Les Crevettes Pailletées " avec Nicolas Gob et Alban Lenoir.

Le film " Les Crevettes pailletées " a un défaut auquel il ne pouvait pas grand-chose : sortir seulement quelques mois après " Le Grand Bain " de Gilles Lellouche. Forcément, je n'ai pu m'empêcher de comparer.

Dans les 2 cas, c'est une équipe de garçons qui pratique un sport aquatique, qui n'a pas le niveau et qui vise une grande compétition, avec des entraîneurs qui ont connu le haut niveau et n'ont pas vraiment envie d'être là.

Seulement, dans " Le grand bain ", c'est leur pratique sportive qui les stigmatisait : la natation synchronisée masculine. Ici le sport est " banal ", le water-polo , c'est leur vie privée qui les fait montrer du doigt par certains. C'est en effet une équipe masculine entièrement homosexuelle.

Dans cette équipe tous les profils se mélangent : exubérants , communautaires, trans, casés, célibataires, cœurs brisés, petits, gros, blancs, noirs… Cela donne une belle bande de doux-dingues qui finit par former une " famille ". Entre disputes et réconciliations, fous rires et agressions, nous nous attachons à cette bande haute en couleurs.

Même si le film commence par la condamnation pour homophobie d'un nageur hétérosexuel, ce sont bel et bien ces sportifs amateurs qui sont les stars du film.

Il est vrai que certains passages semblent caricaturaux, mais c'est l'ensemble qui est un appel à la liberté, à vivre sa vie comme on le désire et à faire de ses différences une force. Un beau message passé à coups de rires et de bonne humeur, même si les larmes et la gravité ne sont pas si loin. Le droit à la différence n'est malheureusement pas intégré par tous.

J'ai apprécié suivre l'évolution de chacun des personnages et même si certaines vannes sont assez lourdingues, j'ai passé pas mal de temps à sourire.

Les Crevettes Pailletées est un film positif, qui fait passer un bon moment. Un film avec des hauts et des bas que je vous conseille d'aller voir, actuellement au cinéma.

